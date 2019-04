Carreta tomba no interior de Lindóia do Sul

Uma carreta que estava carregada com "frios" tombou na SC-473 em Linha Sertãozinhao, interior de Lindóa do Sul. O acidente aconteceu na tarde de domingo, dia 14. De acordo com informações apuradas, ninguém ficou ferido.

A carreta se desprendeu do cavalo mecânico em uma curva, tombou e ficou ao lado da pista. A Polícia Militar Rodoviária, PRE, foi ao local para colher informações sobre o acidente e orientar motoristas que passavam pela via.