Um motociclista de 27 anos ficou gravemente ferido em um acidente que aconteceu na tarde de domingo, dia 14, na SC-283 em Concórdia, próximo ao posto da Polícia Militar Rodoviária, PRE. Ele colidiu em um carro, saiu da pista e caiu, sofrendo várias fraturas pelo corpo, principalmente em uma das pernas e em um dos braços.

Os Bombeiros Voluntários fizeram o atendimento no local e conduziram o homem, que estava sozinho na moto, ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco. Ele estava consciente.

De acordo com as informações apuradas, a moto e o carro seguiam no sentido Santo Antônio, centro. A motocicleta teria batido na lateral esquerda do veículo. Populares relataram que o veículo entrou em uma estrada à esquerda, mas não souberam dizer se a moto ultrapassava.

A PRE foi acionada para fazer o levantamento de informações sobre o acidente.