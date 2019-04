Dois homens foram detidos na noite de sábado, dia 13, após furtarem duas cenouras da decoração de Páscoa da Praça do Ferroviário de Piratuba. Eles também furtaram um cone de sinalização que estava em frente a um hotel.

Os policiais receberam as informações sobre os furtos e viram as cenouras da decoração em uma S10, com placas de Laurentino, SC. O veículo estava estacionado na Rua 13 de Março, em frente a um hotel. Ao fazer a verificação de imagens de uma câmera de segurança, também foi possível flagrar o furto do cone.

A guarnição identificou e abordou os dois homens que estavam na caminhonete. Eles confessaram os furtos e foram encaminhados à Delegacia de Joaçaba para prestar esclarecimentos.

Informações Magronada