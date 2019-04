O acidente aconteceu no sábado, dia 13, por volta das 19:30h, na BR-282, entre Irani e Vargem Bonita. Dois carros bateram e cinco pessoas ficaram feridas.

Um Crossfox com placas de Ponte Serrada e uma Ford/ F1.000 com placas de Vargem Bonita é que colidiram. O motorista da caminhonete com iniciais N. G., de 61 anos, sofreu apenas escoriações leves e a carona, de inicias M. F. S., de 54 anos, estava com dores no joelho direito. O motorista do Crossfox, de iniciais A. D. V., de 19 anos, apresentava dores na cabeça e braço esquerdo. Os outros ocupantes, de iniciais R. V., 17 anos, L. F. S., de 18 anos, apresentavam dores de cabeça e na coluna. Outro jovem, D. J. R. L., de 19 anos, não sofreu ferimentos.

Os bombeiros voluntários de Irani fizeram o atendimento no local e conduziram os feridos ao Pronto - Atendimento de Irani para avaliação médica. A Polícia Rodoviária Federal fez o levantamento de informações para apurar as causas do acidente.