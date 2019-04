Santo Antônio vence fora de casa pela Série C do Interiorano

O Santo Antônio venceu o Três de Outubro B por 4 a 2 na tarde deste sábado, dia 13, fora de casa, em partida foi válida pela chave C da Série C do Campeonato Interiorano de Concórdia. Com o resultado, Santo Antônio vai a seis pontos, com duas vitórias. Já o Três de Outubro sofreu a segunda derrota na competição.

Na primeira etapa do jogo, aos dois minutos, Marquinho fez lançamento dentro da aérea e de cabeça Jack desviou para a rede, abrindo o marcador para os visitantes. Aos nove minutos, Willian cruzou para a área e Markioro chutou ampliando o placar. Aos 32, ainda da primeira etapa, Marcos chutou na pequena área, Pingo desviou e fez o terceiro do Santo Antônio. Aos 43 minutos Dalbello bateu de fora a grande área, a bola bateu na mão do zagueiro Paludo e a arbitragem marcou pênalti. Kíziu bateu no canto esquerdo do goleiro Chocolate, que defendeu a cobrança. Final da primeira etapa 3 a 0 para Santo Antônio.

Na segunda etapa Três de Outubro, se organizou melhor e buscou o ataque fazendo pressão na defesa adversaria. Mas o Santo Antônio fez mais um. Aos 17 minutos da etapa complementar, em cobrança de falta frontal de longa distancia, o lateral Jeferson chutou com força e com efeito, ampliando o placar para 4 a 0.



Depois disso só deu Três de Outubro. Aos 20 minutos o atacante Tainá foi derrubando dentro da área do Santo Antônio, o juiz marcou pênalti. Moretto cobrou no lado direito sem chance de defesa do goleiro, descontando o placar. Aos 30 minutos Soligo invadiu a área e foi derrubado. A arbitragem marcou mais um pênalti. Novamente Moretto cobrou e fez. Final de jogo, Três de Outubro 2, Santo Antônio 4.

Com o resultado Três de Outubro está na lanterna da Chave C, com duas derrotas, Já o Santo Antônio lidera a chave com seis pontos em duas partidas e 100% de aproveitamento.

O Três de Outubro do técnico Willian, jogou com: Tampa, Dalbelo, Borili, Rodrigo e Moretto. Farinela, Tainá, Kiziu e Boiani, Carlos Soligo. Entraram Josimar, Luan, Mano e Wellinton.

O Santo Antônio do técnico Beto Boscato jogou com: Chocolate, Gabriel, Flávio Luiz, Paulo e Jeferson, Markioro, Jack, Willian e Jhony, Marquinhos e Pingo. Entraram, Patrick, Nelton, Vinicius, Flavio Veião, Baloi e Jhona.

Cartão amarelo para Três de Outubro, Borili,Tainá e Soligo. Para Santo Antônio, Chocolate, Flávio Luiz, Markioro, Nelton e Jhony. Cartão vermelho para Flávio Veião.

O árbitro da partida foi Alexandre Cavalhieri, auxiliado por Ademir Agostini e Ricardo Veronese. Delegada da partida Stefani Guimarães.