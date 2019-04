Mais uma colisão foi registrada no Trevão de Irani. O acidente aconteceu por volta das 7:20h deste sábado, dia 13, no cruzamento entre as BRs 153 e 282. Uma Saveiro com placas de Ponte Serrada e um Palio com placas de Videira bateram de frente.

Os Bombeiros Voluntários de Irani atenderam a ocorrência. Um homem de 63 anos e uma mulher de 59, que estavam na Saveiro, foram encaminhados ao Pronto Atendimento de Irani. Eles estavam com algumas lesões na cabeça e relataram dores na região do abdômen. Já o condutor do Palio reclamava de dores nas costas e foi atendido no local.