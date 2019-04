Acidente aconteceu na madrugada deste sábado na BR 476 em São Mateus do Sul, PR

Carreta com placas de Concórdia tomba no PR, pega fogo e mulher morre

Uma carreta tombou na madrugada deste sábado, dia 13, na BR 476 em São Mateus do Sul. O motorista conseguiu sair, mas a esposa que também estava no caminhão, acabou morrendo carbonizada.

De acordo com informações da PRF, a carreta tinha placas de Concórdia. O Jornalismo da Aliança fez contato também, com os Bombeiros de São Mateus e como Pronto-Socorro da cidade. A informação repassada é a de que o casal é de Guarapuava, PR.

As causas do acidente ainda não foram apuradas. Os bombeiros levaram algumas horas para combater as chamas.