Um rapaz de 21 anos sofreu escoriações pelo corpo em um cidente entre moto e carro, na manhã de sábado, dia 13. A colisão envolveu uma moto e um Onix, na Rua Tancredo de Almeida Neves, próximo ao portal de entrada de Concórdia.

Os bombeiros Voluntários atenderam o motociclista no local e o encaminharam ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco. A Polícia Militar tambéms esteve no local para orientar outros condutores e fazer o levantamento de informações sobre o acidente.