Susto no centro de Concórdia: Morador pega no sono e esquece panela no fogo

Moradores de um prédio que fica na esquina entre as Ruas Anita Garibaldi e o os quiosques do centro, levaram um susto na noite desta sexta-feira, dia 12. A fumaça e o cheiro de queimado no local chamaram a atenção. Um morador preparava o jantar e acabou pegando no sono, deixando uma panela no fogo. Os Bombeiros Voluntários foram acionados e evitaram um possível incêndio.

O apartamento fica no primeiro andar e vizinhos é que acionaram a guarnição. De acordo com informações dos bombeiros, o morador é idoso e estava sozinho. Ele teria acordado quando a equipe de combate a incêndio chegou no imóvel.

A carne que ele preparava e a panela que era utilizada é que queimaram e geraram a fumaça. Não houve outros danos no apartamento e ninguém ficou ferido. Os bombeiros retiraram a panela do fogo, abriram janelas e acionaram ventiladores para que a fumaça saísse do imóvel.