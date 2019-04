Agora é oficial! Estão confirmados os principais shows para a Expo Concórdia 2019, que acontece no período de 6 a 15 de setembro, no Parque de Exposições. Na noite desta sexta-feira, 12 de abril, ocorreu o lançamento da feira e foram confirmadas as apresentações da cantora Anitta, Skank, Nenhum de Nós, Chrystian e Ralf, Fernando e Sorocaba, Simão Wolf, Gaúcho da Fronteira e Grupo Tradição, Orquestra de Brinquedos e Grupo Tholl.

Neste ano todos os shows serão gratuitos. Outra mudança é que as atrações artísticas não serão no Centro de Eventos. Haverá uma estrutura externa montada à direita do portão principal do Parque de Exposições. O Centro de Eventos será utilizado para a competição de robótica, que é outra novidade da Expo 2019.

O prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, diz que a estimativa é receber 250 mil visitantes durante os 10 dias de feira. "Estamos pensando na Expo como um investimento em Concórdia", destaca Pacheco. Segundo ele, ainda deverão ser contratados mais 10 shows.

Na noite desta sexta-feira também iniciou a venda de estandes. A Comissão Organizadora disponibilizou 300 espaços entre as áreas internas e externas.

Confira os valores dos estandes



- Interno Indústria e Comércio (Tancredão e Multiuso): R$ 300,00 por m2

- Interno Indústria e Comércio Privilegiado: R$ 450,00 por m2

- Externo Agronegócio: R$ 25,00 por m2

- Externo Indústria, Comércio e Veículos: R$ 35,00 por m2

- Externo Indústria, Comércio e Veículos Privilegiado: R$ 60,00 por m2

- Praça de Alimentação Estande: R$ 450,00 por m2

- Praça de Alimentação Food Truck: R4 375,00 por m2

- Espaço para food truck ou barraca no setor do Agronegócio: R$ 300,00

- Espaço exclusivo para bebidas e alimentos (ao lado do palco): R$ 840,00 por m2

- Ambulantes/camelôs: R$ 100 m2