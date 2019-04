O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE/SC) está preocupado com o número de pessoas que poderão ter o título de eleitor cancelado no Alto Uruguai Catarinense. Dos 16 municípios da grande região, 12 (veja lista abaixo) estão obrigados a fazer a revisão do eleitorado. Nos locais onde esse trabalho já começou a procura ainda está baixa.

O juiz ouvidor do TRE/SC, Wilson Ferreira Júnior, esteve em Concórdia na última quinta-feira, 11 de abril, e foi bem claro ao dizer que haverá sim eleitores com o título cancelado. “Parte da população ainda não sabe dessa situação. Quem não fizer o recadastramento até as datas limites terá automaticamente o título cancelado e não poderá participar das eleições de 2020, seja como eleitor ou candidato”, ressalta.

A revisão do eleitorado é realizada nos municípios em que o número de eleitores é superior a 80% do total de habitantes. Na grande região já iniciou o recadastramento em Seara, Itá, Xavantina, Arvoredo, Peritiba, Piratuba, Alto Bela Vista e Ipira. Em Arabutã vai começar no mês de maio, em Paial e Jaborá em junho e Presidente Castello Branco em agosto. Os municípios de Concórdia, Irani e Lindóia do Sul não são obrigados a fazer o recadastramento.

Os eleitores dos 12 municípios acima citados obrigatoriamente devem comparecer a um cartório ou ponto da Justiça Eleitoral. No caso de Peritiba e Alto Bela Vista, o atendimento é realizado nas prefeituras. É necessário levar um documento de identificação original e comprovante de residência. O objetivo do TRE com essa revisão é manter nos municípios apenas o título de quem mora no local ou possui vínculos. Quem já fez o cadastro biométrico está dispensado da revisão do eleitorado porque as informações já foram atualizadas.

Números preocupantes

A situação mais preocupante ocorre com os municípios de Alto Bela Vista e Peritiba. Nestes locais a revisão do eleitorado encerra em 10 de maio, a menos de um mês, e poucos eleitores já efetuaram o recadastramento. Em Alto Bela Vista foram 38,31% e Peritiba 40,28%. Isso significa que mais da metade da população poderá ser impedida de votar na eleição do ano que vem.

Datas do recadastramento

- Alto Bela Vista: o recadastramento já iniciou e encerra em 10 de maio;

- Peritiba: o recadastramento já iniciou e encerra em 10 de maio;

- Arabutã: inicia em 13 de maio e encerra em 30 de agosto;

- Arvoredo: iniciou em 28 de fevereiro e encerra em 30 de agosto;

- Ipira: o recadastramento já iniciou e encerra em 28 de junho;

- Itá: iniciou em 28 de fevereiro e encerra em 30 de agosto;

- Seara: iniciou em 28 de fevereiro e encerra em 30 de agosto;

- Xavantina: iniciou em 28 de fevereiro e encerra em 30 de agosto;

- Jaborá: inicia em junho e segue até 9 de agosto;

- Paial: inicia em junho e segue até 9 de agosto;

- Presidente Castello Branco: inicia em agosto.

- Piratuba: o recadastramento já iniciou e encerra em 28 de junho;