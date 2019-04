Fato foi registrado no ano de 2018, no bairro Industrial em Seara.

Homem no banco dos réus por tentativa de assassinato contra a companheira

Está no banco dos réus nesta sexta-feira em Seara, Adilson Mesmenronres. Ele responde por uma tentativa de homicídio contra Sandra Mara Gonçalves.

Em janeiro de 2018 o acusado agrediu a então companheira com golpes de faca. O fato foi no bairro Industrial em Seara. Os dois moravam em Alpestre - RS e se mudaram para Seara um dia antes do desentendimento. Sandra queria se separar de Adilson o que motivou o crime.

O réu, que está detido desde os dia dos fatos, responde por tentativa de homicídio por motivo fútil.

Atua na acusação o promotor Guilherme Looks, na defesa o advogado Bruno Pandolfi. A sessão é presidida pelo juíz Douglas Fontana.

