Hoje a Expo Concórdia estará dando mais um passo para a sua realização! O lançamento oficial da feira, que acontece em setembro, será na noite desta sexta-feira no Parque de Exposições. Não é um evento para fazer somente a divulgação ou um esquenta para a expo. É uma forma da Administração Municipal dizer que, agora, a Expo Concórdia vai acontecer e não tem mais volta.

Um hiato de seis anos se passou desde a realização da última Expo Concórdia, lá em 2013. De lá para cá, houve uma Expo Agro, que também não teve sequência e a Femix, que, aliás, cresceu muito. Cabe ressaltar que a feira promovida pela CDL também encontrou no vácuo deixado pela Expo Concórdia o ingrediente para se agigantar e ser o que é hoje. Sem falar que na região, outros municípios que nunca tinham realizado uma expofeira, passaram a organizar. Não quero dizer que as cidades vizinhas se aproveitaram da ausência da Expo Concórdia. Mas certamente entenderam a importância de um evento dessa natureza para a sua economia.

Na minha opinião, foi um erro a Administração Municipal deixar de fazer a Expo Concórdia por tanto tempo. São várias as razões que eu elenco para sustentar essa tese. Uma delas é os empresários daqui procuraram outras expofeiras para marcar presença, captar e prospectar negócios. Uma demonstração inequívoca de que um evento multissetorial tem a adesão dos empresários, que ficaram órfãos da Expo Concórdia nesse período de seis anos.

Outro ponto! Para um evento que foi concebido para se tornar tradicional, a continuidade é o principal ponto a ser observado. Ou seja, não deveria ser interrompido e ficado tanto tempo sem ser realizado. Foi um erro a Administração passada deixar de realizar a Expo Concórdia e focar no agronegócio com a Expoagro. E essa Administração também errou, lá no início da gestão, em não fazer o evento sob o pretexto do tempo ser curto para organização. Deveria ter ousado!

O "se" não entra em campo! Mas se a Expo Concórdia não tivesse sido interrompida, será que nós não teríamos um evento mais forte e pujante hoje? É apenas uma pergunta!

Claro que não existe nenhum limitador natural que impeça a Expo Concórdia de 2019 ser mais forte e pujante nessa sua retomada! Porém, exigirá um esforço a mais por parte da organização para concretizar na prática e vender para a população em geral um evento diferenciado, do tamanho da cidadee do jeito que Concórdia, sua economia e população merecem!!!!

Mas enfim, são teses e conjecturas! O que importa é que a Expo Concórdia está de volta e que nunca mais seja interrompida!