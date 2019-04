O Museu Angelo Spricigo completa em 2019 seis anos de fundação e várias ações culturais serão realizadas no período de 13 a 24 de abril. O museu, que fica localizado na rua Romano Anselmo Fontana, em Concórdia, possui o maior acervo de máquinas de costura do Brasil, com mais de 1.700 unidades.

As atividades programadas para esses dias também são alusivas ao aniversário do fundador Angelo Spricigo, que vai completar 104 anos no próximo dia 24. Um dos gestores do Museu e neto do fundador, Valdecir Gioto, conta que Angelo Spricigo vai participar ativamente de toda a programação, que é gratuita. “Ele ainda está lúcido e se comunica bem”, comenta.

Programação

- 13 de abril, 9h30: Coquetel de lançamento da programação e abertura da exposição “Cantarolar”, com o coral Santa Cecília, no Museu Angelo Spricigo.

- 14 de abril, 14h, 15h15 e 16h30: (Re)conhecendo Concórdia é um passeio pelas ruas da cidade, em que o participante é convidado a olhar com mais atenção para as memórias das edificações e ruas. Saída sempre em frente ao Museu.

- 16 de abril, das 19h às 22h: Oficina de modelagem para a confecção de terno, com Atair de Prá, na sala de costura do Museu. Reservas devem ser feitas pelos telefones 3444 0492 ou 98502 7012.

- 20 de abril, 9h30 e 14h: Comemoração do aniversário de seis anos de criação do Museu Angelo Spricigo (MAS) com o lançamento do material institucional que contará a trajetória do Museu, as ações desenvolvidas e uma breve história da máquina de costura. Também será realizada uma solenidade de doação do acervo da Óticas Rorato para o MAS e doações espontâneas de máquinas de costura para ampliação do acervo.



Às 14h será realizada a 1ª Pedalada Cultural, que tem por objetivo percorrer de bicicleta ruas e pontos turísticos de Concórdia para (re)conhecer a memória presente nesses locais. Esta atividade vai ocorrer em parceria com a Associação Giro di Vale. Neste dia o Museu permanecerá aberto das 9h às 17h.

- 24 de abril, 14h: Comemoração dos 104 anos de vida de Angelo Spricigo, com apresentação do Grupo La Concórdia, corte do bolo e canto de parabéns no Clube dos Veteranos de Concórdia.

Horário de visitas

O Museu está aberto para visitação de segunda à sexta-feira, das 14h às 18h.