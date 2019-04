A Semana Santa começa no próximo dia 14 de abril, com o Domingo de Ramos. A data histórica remete à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho, o que é visto pelos católicos como o símbolo da humildade. O frei da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Luiz Jacovas, relembra que Jesus foi aclamado pelo povo que abanava ramos, o que explica o tema e a simbologia das celebrações que acontecem no domingo.

Aclamar Jesus para os católicos significa aceitar os propósitos de vida e a mensagem repassada por ele. Na prática, isso vai muito mais além do que apenas participar da benção no próximo domingo e guardar os ramos bentos em casa. “É preciso demonstrar que se eu aclamei Jesus, tenho que seguir os passos dele. Quando ele foi preso, não se revoltou. Quando vieram falsas testemunhas, não fez falsas promessas. Quando é ofendido com violência, não prometeu devolver a violência”, afirma o frei, convidando as pessoas para refletirem sobre o próprio comportamento em sociedade.

Benção de Ramos

A celebração de Ramos sempre ocorre no domingo que antecede a Páscoa. Na matriz da paróquia Nossa Senhora do Rosário haverá benção neste sábado, dia 13 de abril, na missa das 19h, e no domingo, 14, na procissão das 8h. Nas missas que serão realizadas nos bairros também haverá benção de Ramos. Na matriz da paróquia São Cristóvão a procissão de Ramos será na missa do domingo, às 10h.