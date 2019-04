De acordo com as investigações a menina tinha nove anos na época do crime

Por volta das 13:30h de quinta-feira, dia 11, a Polícia Militar deu cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo Fórum da Comarca de Catanduvas, em desfavor de um homem pelo crime de estupro de vulnerável. De acordo com informações, na época do crime, a menina tinha nove anos de idade.

A Polícia Militar já estava monitorando o autor a alguns dias, e nesta quinta-feira a guarnição da PM fez diligências até o endereço afim de cumprir o mandado.

O homem foi encaminhado o mesmo ao Presídio Regional de Joaçaba, onde ficará a disposição da Justiça. Ele foi enquadrado no artigo 217-A, do Código Penal, aquele que mantiver relação sexual ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos incorrerá na prática do crime de estupro, sujeitando-se à penalidade de oito a 15 anos de reclusão, independente de ter agido com culpa ou dolo.

Fonte: Blog Paulo Gonçalves / Catanduvas