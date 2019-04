As exportações de carne suína in natura somaram 8,5 mil toneladas embarcadas na primeira semana do mês de abril. As remessas enviadas ao mercado externo movimentaram US$ 18,4 milhões no período.

Com cinco dias úteis, a média diária de embarque foi de 1,7 mil toneladas, média menor do que a apresentada em março que ficou em 2,5 mil toneladas por dia. Em relação ao mesmo período de 2018 a média se manteve estável.

Já o preço pago por tonelada foi 5,2% maior que o praticado em março. Nesta primeira semana o valor por tonelada foi de US$ 2152 ante 2045 em março. Em comparação com abril de 2018 também houve valorização visto que naquele período o preço era de US$ 2102,3.

Resultados gerais

Na primeira semana de abril de 2019, com 5 dias úteis, a balança comercial registrou superávit de US$ 2,326 bilhões, resultado de exportações no valor de US$ 5,557 bilhões e importações de US$ 3,231 bilhões. No ano, as exportações somam US$ 58,211 bilhões e as importações, US$ 45,370 bilhões, com saldo positivo de US$ 12,841 bilhões.

