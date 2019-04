Com requerimento já aprovado pelo Legislativo, o vereador Closmar Zagonel (MDB), que preside a Comissão de Urbanização, Transportes, Habitação, Obras e Serviços Públicos, aguarda a confirmação da data para audiência oficial com o Executivo relacionada aos serviços de água e esgoto em Concórdia. O objetivo principal é compartilhar informações e tentar construir uma solução conjunta para os problemas enfrentados pela população.

O encontro poderá ocorrer já no próximo mês e o vereador Fabiano Caitano (PSDB), líder do governo na Câmara, está responsável por fazer a ponte. Devem ser debatidas, por exemplo, alternativas à possibilidade de não renovação do contrato de concessão com a Casan, que vence no ano que vem.

Através da comissão, os vereadores pretendem repassar ao Executivo os resultados do trabalho que vem sendo desenvolvido há mais de dois anos, encabeçado principalmente por Zagonel e também pelo vereador Edno Gonçalves (PDT), que sempre se posicionaram contrários à renovação com a Casan.

Conforme o requerimento, “essa audiência é de extrema importância em função da proximidade do período de vencimento do contrato com a Casan, e a complexidade das ações futuras caso necessite a criação de uma autarquia municipal, e o processo licitatório para contratação de uma empresa privada”.

Ainda segundo a Comissão, “com as informações e dados levantados é possível auxiliar o executivo municipal para os encaminhamentos futuros, desse problema pontual que causa enormes transtornos para a população de Concórdia”.

