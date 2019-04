Rogério Pacheco esteve na sede do Poder Legislativo para a entrega do projeto de lei.

O prefeito Rogério Pacheco fez a entrega da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, ao presidente da Câmara, Mauro Fretta, nesta quinta-feira, 11 de abril. Na ocasião, esteve presente a secretária de Administração, Neiva Piola, o auditor geral Marciano Coradi, secretário de Finanças, Enori Bolsi e membros da Assessoria de Planejamento.



O projeto de lei compreende as metas e prioridades da administração pública, incluindo despesas de capital para o exercício financeiro de 2020, também irá orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA. As metas foram discutidas em audiência pública, no último dia 2, com a presença de entidades e sociedade civil. A LDO será agora apreciada na Câmara de Vereadores, que pode aprová-la, com ou sem alterações, em seguida, sancionada pelo prefeito.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Jornalista - ASCOM)