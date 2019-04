O novo secretário de Urbanismo e Obras, Elton Polina, juntamente com o prefeito Rogério Pacheco, acompanharam o andamento de diversas obras que estão sendo executadas no município. Participou também das visitas o antigo chefe da pasta, Daniel Faganello, que assumiu a Assessoria de Planejamento.



O objetivo foi tomar conhecimento dos trabalhos executados pela secretaria, grande parte deles em processo de finalização. Já foi discutido também a data de inauguração de várias pavimentações. Entre as ruas visitadas estão a Canadá, Japão e Camarões, no bairro Nações, também a rua São Paulo e Rio de Janeiro no bairro dos Estados, além de outras vias, como a Padre Franciscanos, Seringueiras, Enseadas, entre outras.



(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Jornalista - ASCOM)