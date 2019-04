Neste sábado (13) a equipe sub-15 do Galo fará sua estreia na Copa SC Sub-15 2019, o adversário será o Floresta de Pomerode às 13h30min no Estádio Domingos Machado de Lima, com ingresso sendo somente 1kg de macarrão.

A equipe formada por atletas da cidade e região tem apresentado um bom crescimento nos treinos realizados nas últimas semanas, e a comissão técnica está confiante que a equipe consiga fazer uma boa partida, e possa já iniciar a competição somando pontos.

“No projeto do clube de formação de atletas da cidade e região foi possível montar essa equipe sub-15 após avaliações feitas durante o peneirão em fevereiro, e com o passar dos treinos está sendo possível organizar a equipe para a competição, acredito que faremos uma boa estreia em casa para o nosso torcedor”, destacou o técnico Adilson Machado.

Na sequência desta partida quem entrará em campo é a equipe sub-17 para enfrentar o Inter de Lages em partida válida pela série B do Catarinense 2019 Sub-17.

Os portões do estádio estarão abertos a partir das 13h.

(Fonte: Ricardo Artifon/CAC)