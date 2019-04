A Reitora da UnC, Solange Sprandel da Silva, participou do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa das Instituições de Ensino Superior de Santa Catarina, nesta terça-feira, 9, na Assembleia Legislativa.



A Frente, presidida pelo deputado Rodrigo Minotto, tem como objetivo incentivar o Poder Executivo a cumprir o Artigo 170 da Constituição Estadual que garante que 5% dos investimentos em Educação sejam revertidos em Bolsas de Estudo. Entre o período de 2011 a 2017 o Governo deixou de repassar mais de R$ 900 milhões para mais de 60 instituições de ensino superior que participam do Programa. O deputado Minotto disse que em 2018 o Governo repassou somente R$ 65 milhões, ou seja, dos 5% apenas 1,42% foi cumprido.



O plenarinho da Alesc esteve lotado com a presença de estudantes, deputados e os reitores das instituições de ensino superior pertencentes ao Sistema ACAFE. O secretário da Casa Civil, Douglas Borba, representando o Governador do Estado, Carlos Moisés, e o Secretário da Educação, Natalino Uggioni, participaram do evento. Segundo Uggioni é louvável a iniciativa de criação da Frente Parlamentar, e o apoio do Estado é muito importante, mas o Artigo 170 não pode ser apenas uma ferramenta de inclusão ou assistencialismo, é preciso mostrar para a sociedade que esse investimento está dando retorno para a própria sociedade. “Quantos alunos bolsistas viraram professores? Precisamos de professores nas universidades, nas escolas, na rede pública municipal e estadual. Precisamos fazer isso em conjunto com as universidades”, afirmou.



Sobre o aumento o percentual de repasse dos recursos do Art. 170, o Secretário destacou o objetivo é economizar em outras áreas da Educação para garantir o repasse dos recursos. “Se o Estado tiver condições de aportar mais recursos para as bolsas do UNIEDU evidentemente que não teremos nenhum impeditivo para que as verbas sejam aplicadas”, salientou.



Mobilização em prol dos estudantes



A reitora Solange destacou que o objetivo dos reitores é trazer à tona a discussão, ampliando o olhar para o jovem que precisa ter um amparo para concluir o curso superior, e que possa estudar com tranquilidade. “Atualmente as bolsas atendem 11 mil acadêmicos. Se o Estado cumprir com o percentual de 5% vamos chegar no mínimo a 22 mil estudantes agraciados e, assim, o Estado vai cumprir o seu papel com o jovem, com a sociedade, e com as universidades que poderão contribuir de forma mais efetiva para a elevação cultural, transformação pelo conhecimento científico e, acima de tudo, fazer a diferença neste país. Hoje é preciso fazer com que os dirigentes do nosso Estado percebam o potencial que têm em mãos, e isso depende de vontade política”, afirmou.



Uniedu



O UNIEDU é um programa do Estado de Santa Catarina, executado pela Secretaria da Educação, que agrega todos os programas de atendimento aos estudantes da educação superior, fundamentados pelos Artigos 170 e 171 da Constituição Estadual.



As bolsas do UNIEDU favorecem a inclusão de jovens no ensino superior com dificuldades de realizar os seus estudos, e que atendem aos requisitos estabelecidos na regulamentação dos programas.

(Fonte: Profa Camila C. Paz Fachi)