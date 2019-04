As obras de pavimentação da SC-467, que liga Jaborá a Ouro, no meio-oeste catarinense, serão executadas pela empresa Planaterra, segunda colocada na licitação. A companhia aceitou dar continuidade aos trabalhos que estavam paralisados. A informação foi divulgada pelo secretário de Estado da Infraestrutura, Carlos Hassler, durante visita à região nesta quarta-feira, 10.

Na última semana, o secretário esteve em Brasília, onde participou de reunião com representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), órgão financiador da obra, e obteve sinalização positiva para dar continuidade ao trâmite burocrático e assinar a ordem de serviço com a empreiteira Planaterra.

No dia 2 de abril, o Departamento Estadual da Infraestrutura (Deinfra) rescindiu o contrato com a empresa Triunfo, executora da obra, devido à morosidade nos trabalhos, que têm prazo para serem concluídos até outubro de 2019.

Durante a visita, Hassler explicou o motivo da rescisão do contrato. “A empresa está passando por dificuldades e falta capital para poder realmente tocar a obra. Nesse contexto, nós tentamos dar o tempo que foi possível para eles se organizarem e superarem a crise financeira para poder seguir trabalhando. O que deu para negociar e prorrogar foi feito, mas chega um ponto de corte que não há mais tempo, porque isso influenciará no prazo de conclusão da obra”, esclareceu o secretário.

(Fonte: Patricia Zomer/Secom)