Irani, Seara e AEP Piratuba iniciam a LCF no fim de semana

O fim de semana será recheado de jogos pela Liga Catarinense de Futsal. Neste sábado iniciam as emoções do Estadual LCF 2019 e da Série Bronze.



Duas competições que juntas somam a participação de 24 clubes brigando pelo título maior da competição.

A Série principal da Liga Catarinense inicia nesta sexta-feira com a equipe da Pinhalense recebendo o Serra Alta Futsal. A partida vai acontecer no centro de eventos Aloísio Floss em Pinhalzinho. Partida acontece as 20h15.



Já no sábado a Série principal movimenta mais seis jogos tanto pela chave A tanto pela chave B. A rodada fecha no domingo. Confira os confrontos:



Pela chave A no sábado, em Xanxerê a equipe da ADX recebe a ADAF Saudades no centro de eventos Ivo Sguissardi. Em Palmitos, a equipe da AAPF Palmitos estreia diante da Chapecoense Futsal. E em Seara, o Seara Futsal recebe no ginásio Carecão a equipe da AD/Cunha Porã.



Pela chave B, a abertura oficial da Liga Catarinense acontece na cidade de Capinzal. Em quadra, a AGN Capinzal inicia a defesa pelo título e devolve a taça rotativa que volta á ficar nas mãos da LCF por mais um ano. A equipe da AGN recebe o AC Coração do Contestado ás 20h30.



Também ás 20h30, em Catanduvas, o ADC Catanduvas recebe a equipe do Lages Futsal no ginásio Yara Conceição Nicoletti. E em Campos Novos, o Campos Novos Futsal volta á disputar a Liga Catarinense recebendo a equipe do ADC Curitibanos.



No domingo fecha a rodada, o Termas Piratuba Futsal recebendo ás 19hs a equipe do Fraiburgo Futsal.

Já pela Série Bronze, três jogos movimentam a primeira rodada. No sábado em Caçador a Liga Caçador Futsal estreia em cada diante do Nova Itaberaba Futsal ás 20hs.



Em Videira, o Videira Futsal volta ao cenário estadual recebendo a Niju Futsal ás 20h30 no Medalhão.

E fechando a rodada, no domingo em Treze Tílias, o ADTB Treze Tílias recebe a equipe da CME Iraní ás 18hs.



(Fonte: Assessoria de Imprensa/LCF)