O feriadão de Páscoa trará algumas mudanças no horário do funcionamento do comércio e supermercados de Concórdia. Na Sexta-Feira Santa, celebrada em 19 de abril, os supermercados estão abertos das 8h às 17h. No domingo de Páscoa e no feriado de Tiradentes, em 21 de abril, não haverá atendimento. Os mercados menores e estabelecimentos familiares poderão ter horários diferenciados.

A CDL de Concórdia está organizando dois Dias + de Compras. A proposta da entidade é para que as lojas fiquem abertas até as 17h e sem fechar ao meio-dia neste sábado, 13 de abril, e no dia 20.

As Feiras de Peixe Vivo também são tradicionais neste período. Na Casa do Produtor Rural de Concórdia a feira iniciou no dia 22 de março e há venda em todas as sextas-feiras, a partir das 8h. Na semana seguinte haverá comercialização de peixe vivo nos dias 16, 17 e 18.

A Copérdia também está organizando a Feira do Peixe Vivo. No dia 13 de abril haverá venda no supermercado de Ipumirim, a partir das 9h30. Nos dia 18 e 17 a feira será realizada em Concórdia, com início às 8h, e no município de Arvoredo, das 9h às 17h30.