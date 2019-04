Uma obra bastante aguardada pela população e que já foi pauta inúmeras vezes na Câmara de Vereadores de Concórdia está com dificuldades para sair do papel. Pela terceira vez, a licitação para a construção de um novo ponto de ônibus e da praça próximo à BRF não teve nenhuma empresa interessada.

O vereador Closmar Zagonel (MDB) sugeriu que o projeto, que está orçado em aproximadamente R$ 140 mil, seja revisto. Ele disse que conversou com alguns empresários que alegaram que não é possível executar a obra por esse valor. “Alguma coisa não está batendo. Não é possível três vezes em branco. Às vezes dá a impressão que tem gente jogando contra”, questionou.

Anderson Guzatto (PR) lembrou que quando se falou no investimento de quase R$ 150 mil algumas pessoas reclamaram do valor. “O poder Executivo foi criticado nas redes sociais e foi feito um baita projeto. Não sei se alguma cidade tem um ponto de ônibus tão bom e bonito como teremos da BRF”, destacou.

Com três licitações desertas, agora a Prefeitura de Concórdia poderá fazer contratação direta. Além do ponto de ônibus com uma estrutura totalmente diferenciada, o projeto também prevê a construção de uma praça e arborização no cruzamento das ruas Senador Attilio Fontana e Romano Anselmo Fontana.