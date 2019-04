Fato aconteceu no começo da noite desta quarta-feira, dia 10, na entrada do Santa Rita.

Duas pessoas ficaram feridas em uma colisão entre duas motocicletas em Concórdia. O fato ocorreu no início da noite de quarta-feira, dia 10.

O fato foi registrado na entrada do bairro Santa Rita, na Rua 29 de Julho.

Segundo informações apuradas no local, um dos motociclistas estava entrando no Santa Rita, quando a outra motocicleta vinha do Bairro Sintrial em direção ao centro e houve a colisão.

Os dois motociclista sofreram escoriações e foram encaminhados para o Pronto Socorro do Hospital São Francisco. A Polícia Militar esteve no local para realizar os levantamentos do acidente.

(Com informações do repórter André Krüger)