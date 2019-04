Parte da cidade de Concórdia ficará com o abastecimento de água interrompido na sexta-feira, dia 12. A informação do desligamento programado do sistma é da Agência local da Casan. Conforme comunicado, o motivo é a realização de melhorias na Estação de Recalque de Água Tratada, denominada ERAT-15.



Conforme o comunicado, a interrupção no fornecimento e realização dos trabalhos se darão das 10h às 18h. Com isso, o abastecimento de água será afetado para as unidades consumidoras localizadas no Loteamento Zamprogna, Morro do Merlo, parte do bairro Liberdade e loteamentos Portinari e Vale dos Pinheiros.



Conforme a Casan, após o prazo previsto para o término dos trabalhos, às 18h, o sistema será religado para essas localidades e o retorno de água será gradativo, com previsão de normalização total até às 20h do sábado, dia 13 de abril.