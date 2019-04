Aproveitando a reunião mensal dos líderes comunitários, realizada na noite de ontem (9), a comissão eleitoral, da eleição da União Municipal das Associações de Moradores de Concórdia (UMAMC), formada por William Ampese, Marilaine Martins e Liane Tessmannm, deu posse à diretoria eleita com aprovação de 100% dos votos válidos.

A eleição foi realizada no sábado, dia 30 de março, na sede da entidade. Representantes de 19 das 21 Associações de Moradores aptas a votarem, compareceram ao pleito eleitoral.

A diretoria fica assim composta: Presidente: Reomar Kalsing - Vice-presidente: Jânio de Oliveira - Tesoureira: Erci Lohmann - 2ª Tesoureiro: João Schreiner - Secretária: Ana Lúcia Hernandez - 2º Secretária: Sandra Brandalise - Conselho Fiscal Efetivo- Helena Rigo; Ademir Hooch; Itamar Fornari - Conselho Fiscal Suplente – Mirgon Schwingel; Clenir Graff; Idima Boff.

O mandato será para o triênio 2019/2021. É o primeiro mandato do líder comunitário Reomar Kalsing junto à UMAMC, porém, o mesmo também é presidente da Associação de Moradores do Bairro Natureza. “Assumir a entidade é um grande desafio, mas o trabalho comunitário e voluntário ele nos faz bem, por que estamos contribuindo de forma muito positiva com o nosso município”, afirma.

(Fonte: Andrieli Trindade/Ascom/Umamc)