Avaliação do MEC aconteceu no mês passado e curso teve conceito excelente em mais de 20 itens, que foram analisados.

Uma notícia que é mais do que simplesmente informação. É uma conquista para a comunidade regional! O curso de Processos Gerenciais da Faculdade Senac de Concórdia conquistou o conceito máximo durante processo de avaliação do Ministério da Educação. O curso obteve a nota cinco, valor máximo na avaliação do MEC.

Neste processo são avaliados e analisados o corpo docente, o corpo técnico-administrativo, instalações físicas e a organização didático-pedagógica. São mais de vinte itens que passam por análise criteriosa dos avaliadores.

O resultado da avaliação do MEC reforça o compromisso da Faculdade Senac em prezar pela qualidade do ensino em seus cursos, sejam eles em nível superior, técnico ou de aprendizagem profissional. A metodologia aplicada alia teoria e prática, estimulando o diferencial, deixando o aluno preparado para o mercado de trabalho e para os desafios do mundo contemporâneo.

Além da reconhecida metodologia, com o ensino por competências, outro diferencial da Faculdade Senac é estimular nos alunos a possibilidade de troca de experiências, seja com profissionais de nosso país ou do exterior. Recentemente, o professor e doutor da Universidade de Ingolstadt da Alemanha, Mark Knoppe, esteve ministrando palestra para os alunos do curso de Processos Gerenciais. Knoppe é um dos nomes mais reconhecidos mundialmente quando o assunto é varejo. Além disso, a Faculdade Senac também estimula os alunos a irem ao encontro do conhecimento, através de participações em eventos, palestras e seminários, como o evento Hoje, que acontece anualmente em Concórdia.

O curso de Processos Gerenciais da Faculdade Senac Concórdia foi criado em 2016, com três turmas já formadas e mais três turmas em andamento. O curso tem dois anos de duração.

Não deixe passar a oportunidade de ter uma formação com excelência! Faça Faculdade Senac Concórdia, conceito máximo do MEC no curso de Processos Gerenciais.