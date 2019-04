Um acidente de trânsito foi registrado no fim da manhã desta quarta-feira, 10 de abril, na SC 350, em Castelhano, Jaborá. Uma moto, com placas de Chapecó, colidiu no caminhão e pegou fogo após o impacto.

O motociclista sofreu fratura exposta e foi encaminhado para atendimento no Hospital São Francisco. A Polícia Rodoviária Estadual de Concórdia foi acionada para atender a ocorrência e realizar os levantamentos.

(Com informações de André Kruger)