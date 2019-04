Três veículos se envolverem em acidente de trânsito na Rua Tancredo Neves, em Concórdia, no início da tarde desta quarta-feira, 10 de abril. Os Bombeiros Voluntários e a equipe do Samu prestaram atendimento e, dos cinco ocupantes dos carros, três foram conduzidos ao Hospital São Francisco.

A Polícia Militar também esteve no local para orientar o trânsito e efetuar os levantamentos que vão apontar as causas do acidente.