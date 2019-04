Por meio de um pedido de informação e de um requerimento, ambos aprovados por unanimidade em sessão nesta terça-feira (9), o vereador Edno Gonçalves (PDT) cobra uma atuação mais forte do Procon e do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor de Concórdia (Comdecon). Os órgãos poderão apontar as necessidades que têm para poder atender mais efetivamente a população.

Em um dos documentos, o vereador solicita que sejam informados quantos servidores trabalham no Procon de Concórdia, quais as funções e se há algum fiscal de carreira/concursado ou nomeado. “Fizemos já diversas cobranças por falta de fiscalização do Procon municipal, muitas pessoas vêm ao meu gabinete nos relatar as dificuldades vivenciadas”, diz, completando: “Tenho informações de que apenas dois funcionários estão no Procon e um estagiário. Faço esse pedido para saber se realmente esses dados são verídicos”.

Sobre o Condecon, Edno solicita o envio de oficio a Anoar Antônio de Moraes, presidente do órgão, solicitando: Como o Condecon avalia a política municipal de defesa do consumidor; Quais pontos tiveram avanço e quais pontos devem ser melhorados, elencando o grau de urgência. “Hoje tem uma demanda muito grande de atendimento. Realmente não tem condições com o quadro de servidores”, frisa.

O vereador cita ainda o projeto de lei, de própria autoria, que estipula o tempo máximo de espera nas filas dos bancos em Concórdia, a questão do preço dos combustíveis, a falta de água, entre outras demandas. “Temos que dar condições e cobrar para que o Procon possa atuar nesses casos. São funções importantes e precisamos ajudar o município a construir órgãos fortes que realmente atuem na defesa dos consumidores”.

(Fonte: Daisy Trombetta/Ascom/Câmara de Vereadores)