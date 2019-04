Na quarta-feira, dia 03, a prefeita Catia Tessmann Reichert esteve em audiência com o secretário de Infraestrutura do Governo de Santa Catarina, Carlos Hassler. Acompanhada do deputado estadual Milton Hobus e da vereadora Claudia Petter Auler, a prefeita apresentou o relatório elaborado pelo engenheiro civil Vinicius Fazolo, demonstrando a precariedade do principal acesso ao município de Alto Bela Vista.

O documento de mais de 60 páginas demonstra a necessidade de revitalização, tapa buracos, roçadas, abertura das sarjetas e colocação de novas, sinalização vertical e horizontal. "Reiteramos nosso pedido para os três quilômetros mais próximos ao perímetro urbano, mas a revitalização precisa ser feita desde o portal de acesso ao município", destacou a prefeita Catia.

O mesmo relatório foi enviado para a Federação Catarinense de Municípios, Fecam, que juntamente com as associações de municípios também busca a melhoria da malha viária estadual. "Há muito tempo iniciamos as tratativas para essa revitalização, demonstramos isso para o secretário e evidenciamos a nossa urgência", argumentou ela.

Outras demandas:

Ainda na Capital a prefeita visitou a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, onde protocolou pedidos de maquinário e implementos agrícolas. "Pretendemos atender às solicitações das associações municipais que precisam os implementos para facilitar a rotina no campo", relata a prefeita. A expectativa é receber os equipamentos no segundo semestre do ano.

(Fonte: Cristiano Auler/Ascom/Prefeitura de Alto Bela Vista)