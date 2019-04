Prefeitos e vice-prefeitos da região do Alto Uruguai de Santa Catarina estão participando da 22ª Marcha a Brasília, em defesa dos municípios. Trata-se do maior evento municipalista do Brasil, na Capital Federal. A programação, que iniciou na terça-feira, dia nove, se estende até amanhã, quinta-feira, dia 11.

Em entrevista ao Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança nesta quarta-feira, dia 10, a vice-presidente da Amauc e prefeita de Peritiba, Neusa Maraschini, destacou que a microrregião está representada por 11 prefeitos, vice e vereadores.

Dentre os assuntos que estão sendo debatidos em Brasília, estão a Reforma da Previdência, aumento de 1% no repasse do FPM para o mês de setembro para os municípios, programas e sistemas de nota fiscal e serviços eletrônicos, jornada de trabalho de profissionais médicos e liberação de R$ 10 bilhões para estados e municípios.