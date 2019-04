Em reunião nesta terça-feira, 9 de abril, a Comissão de Urbanização e Obras Públicas da Câmara de Vereadores definiu que vai convocar uma audiência oficial com o Executivo para apresentação dados, análises e relatos já reunidos sobre o problema da falta de água em Concórdia. O objetivo é desenhar uma posição conjunta para a situação enfrentada no município.





A intenção é reunir dados que possam amparar a decisão sobre a renovação ou não do contrato com a Casan, que vence no ano que vem. O presidente da Comissão, Closmar Zagonel (MDB), salientou que é necessário um pontapé inicial para chegar à decisão, seja ela qual for. As opiniões são diversas. Zagonel defende a não renovação com a Casan, assim como o vereador Edno Gonçalves (PDT).

Fonte: Daisy Trombetta