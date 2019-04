“Lamentavelmente mais uma vez essa obra tão importante é paralisada”, disse o deputado Saretta ao abordar o tema na tribuna. Ele encaminhou um pedido de informação ao Secretário de Estado da Infraestrutura, questionando motivo da paralisação das obras na rodovia SC- 467, no trecho entre os Jaborá e Ouro. Saretta disse que são anos e anos de luta, primeiro pelo asfaltamento e depois pela continuidade d as obras. “É importante que as coisas sejam colocadas bem às claras, pois toda a região está estranhando o motivo do rompimento do contrato. O Estado tem que explicar melhor essa rescisão. E não só explicar, mas tomar uma ação imediata para retomar essa obra”, falou o deputado.



Um novo processo licitatório, conforme relatou o deputado, poderá levar cerca de um ano para o reinício das obras. Uma alternativa, conforme Saretta é chamar a empresa que ficou em segundo lugar. Ele pediu clareza por parte do Estado, pois a população da região precisa saber o que está acontecendo. “Esperamos que haja uma transparência absoluta para sabermos o que está acontecendo. Às vezes as pessoas da região perguntam: E os deputados? Os deputados estão aqui, estão cobrando: E quem executa? Por isso queremos a resposta de quem executa e de quem fisc aliza, neste caso, o governo”.

(Fonte: Susana Rigo/Especial)