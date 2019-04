A segunda edição deste ano da feira da Rua Coberta acontece neste sábado, 13 de abril, com uma programação especial de Páscoa. A outra novidade é que os expositores ficarão uma hora a mais, com o funcionamento da feira das 9h até às 19h. O evento que vem crescendo a cada ano, em 2019 contará com 10 edições, irá trabalhar com foco nas datas comemorativas.



Destaque para o número de expositores, que nesta edição são 81, a expectativa é que circule uma grande número de pessoas, para olhar a diversidade dos produtos e aproveitar a oportunidade para fazer as compras de Páscoa, como itens de decoração e alimentícios. A feira também contará com os tradicionais brinquedos infláveis para as crianças, além da distribuição gratuita de pipoca e algodão doce.



Alguns dos itens expostos na feira são: produtos artesanais, produção agrícola familiar, flores, plantas, hortifrúti, antiguidades, artes plásticas, entre outros. A Feira da Rua Coberta é uma realização da Prefeitura de Concórdia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.



Confira a lista de expositores homologados (numeração de acordo com a ordem de inscrição) para esta edição da Feira da Rua Coberta.





KATLIN FELISBERTO ROSSI

LEONORA DA SILVA BISON

IRACI KÜFNER

MARISTELA PEROTTI

DARCI J. SECCHI

CRISTIANE PEROTTI

EVERTON J. DE BRITO

LARSIO CONCEIÇÃO

LADIANE C. M. CONCEIÇÃO

IVANETE S. A. DE MATOS

VANESSA C. CMIEL

VERA L. C. BITENCOURT

RONALDO DETONI

PAULO H. POMPEO PIVETA

DAIANE N. PEGORARO

ANDRISA SCHONS

CAROLINE S. PASTRE

RUBIA J. DUARTE

SOLANGE RESMINI

ANA CRISTINA L. C. P. DOS SANTOS

SABRINA FACHINELLO

FRANCIELE DE SOUZA

HELENA DA SILVA

ADEMIR PIVETTA

EDINEI KUGELMEIER

MARCELE TORMEN

CLADIS GAVAZZONI

SARA P. DUTKWICZ

VANESSA C. KAMPHORST

DANIELA C. SIEGA

PAMELA D. BATISTA

APAE

TAIONARA S. MOCELLIN

SIMONE TALIN

REJANE D. KRÜTZMANN

KLAUS R. DUTKWICZ

RUHAN P. P. DOS SANTOS

CHRISTIAN L. MACAGNAN

NEIDE M. F. SIEGA

ELCILEIDE DOS SANTOS PESSOA

FERNANDA SALVADOR

MARITANIA GUARESI

MERI TERESINHA FERRI

LUANA G. DOS SANTOS

ADRIANO TROMBETA

MARIA L. S. VIGANÓ

CASEP

LUCIANA R. DA SILVA

THAIS MATTANA

COOPERATIVA SABOR DO SUL

THOMÉ M. RIBEIRO NETO

MARISETE T. RUVIARO

LUCI C. GEIB

MARILAND D. DE SOUZA

SILVANA A. TOMIN

IVANDRA RUCKERT

COOPERATIVA COOPAFAC

CASSIANO POZZA

RHAIANA C. Z. FERREIRA

JAQUELINE C. B. R. ANTUNES

MÁRCIO A. PEZZINI

VANDERLEI DE MORAES

TÂNIA DE MORAES

ANELISE F. P. LUNGE

MAFALDA T. CESCO

VALDERES R. FRANCISCHINA

IVANIR S. M. PÉRCIO

MORGANA C. R, DOS SANTOS SANDRI

MICHELI E. KAISER

ROSEMARI FAGGION

ACAS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL ANGELO SPRÍCIGO

JANICE S. SCHNEIDER

JANIRA B. DOS SANTOS

NILVA VILE

NOELI F. M. B. SCHIAVINI

DIRLEI D. MASSON

FABIANA C. DA SILVA

TAIS R. SALES

MARIA L. LUCCA

MARIA E. GUZZO

RAFAEL N. CASADO



(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Jornalista - ASCOM)