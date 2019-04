O deputado Moacir Sopelsa (MDB), recebeu com surpresa a decisão do Departamento Estadual de Infraestrutura (Deinfra) que decidiu pela rescisão do contrato com a empresa responsável pelo asfaltamento da SC 467 que liga Jaborá a Ouro, trecho de 33,62 km. Na Tribuna, Sopelsa fez um relato da obra que teve a autorização para o projeto executivo ainda no governo de Luiz Henrique da Silveira, foi licitada em 2013, com recursos do Pacto Por Santa Catarina e orçamento previsto de R$ 52,8 milhões. A empresa que venceu a licitação deixou a obra pela metade, e uma segunda licitação foi autorizada em 2017, quando uma nova empresa assumiu a obra.





“Estou trabalhando há mais de 20 anos desde que cheguei na Assembleia Legislativa pelo asfaltamento deste trecho que vai beneficiar milhares de pessoas e empresas, facilitar o escoamento da produção, aumentando a segurança e encurtando distâncias. Não posso admitir que esta obra que iniciou em 2013 e que já deveria ter sido inaugurada seja, mais uma vez, interrompida pela incompetência e má gestão dos órgãos de fiscalização”, declara.





Sopelsa questionou a fiscalização do Deinfra que deixa as coisas acontecer, sem tomar posição e a situação acaba chegando ao extremo. “Eu não estou colocando este problema na responsabilidade do governo atual, pois são apenas 100 dias de gestão. Mas, o contrato foi rescindido mais uma vez. É por isso, que o poder público e nós políticos, perdemos a credibilidade. Oito anos que uma obra iniciou e não sabemos quando ela vai ser concluída”, resumiu.





O parlamentar destaca que a previsão mais recente para conclusão do asfaltamento da SC 467 era outubro deste ano e que vai trabalhar para convencer o governo a rever a decisão de romper o contrato, ou contratar imediatamente outra empresa classificada na licitação para entregar a obra dentro do prazo previsto.

(Fonte: Douglas Fortes/Especial)