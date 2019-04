Pela chave A do naipe masculino do Moleque Bom de Bola, desenvolvida no dia de hoje, manhã e tarde, no campo de Linha Aeroporto, em Linha São Paulo, estão classificados para as semifinais no dia 17 de abril, os times do Colégio CEM e Escola Estadual Deodoro. O Colégio CEM ficou em primeiro lugar ao derrotar por 5 x 4, nas penalidades, a Escola Deodoro; no tempo normal, 0x0.



Na briga pelo segundo lugar, o Deodoro derrotou a Escola Básica Municipal Santa Cruz por 4 x 0.

Amanhã, os jogos são pela chave B.

(Fonte: FMEC)