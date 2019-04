O Sintrial vai realizar uma Assembleia no próximo sábado, dia 13 de abril, para discutir com os trabalhadores das empresas de alimentação da região de Concórdia a pauta para a negociação salarial de 2019. O encontro, que será no auditório do Sintrial, compreenderá os trabalhadores da BRF, Lactallis, Farol e Copérdia. Essas empresa, juntas, compreendem cerca de oito mil trabalhadores.

Conforme o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Alimentação, Sintrial, Jair Baller, a expectativa é de que a inflação do período feche em 4,5%. Ainda não há uma ideia de solicitação de aumento real, o que deve ser levantado durante a reunião do próximo fim de semana.