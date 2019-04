Fato aconteceu no fim da manhã desta terça-feira, dia nove.

Danos materiais em colisão entre dois veículos no trevão do Irani

Apenas danos materiais foram registrados em uma colisão entre dois veículos no trevão do Irani. O fato aconteceu no fim da manhã desta terça-feira, dia nove. Envolveram-se na colisão uma Ford F4000, de Chapecó, e um Prisma, placas de Caetité, na Bahia.

Os ocupantes dos dois veículos saíram ilesos e dispensaram atendimento e condução para avaliação médica.



O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.

(Com informações do repórter André Krüger).