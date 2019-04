Inicia nesta quarta-feira, 10 de abril, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. Neste ano haverá duas novidades. Uma delas envolve a imunização das crianças, que agora será contemplado um grupo maior. Até 2018 eram vacinadas os menores de cinco anos, em 2019 as doses também serão oferecidas para crianças com seis anos incompletos.

Outra novidade é que a campanha será dividida em grupos. No período de 10 a 19 de abril a vacina será disponibilizada para crianças, gestantes e puérperas. A partir do dia 22 vai ser liberada para todos os demais grupos prioritários. A campanha vai iniciar amanhã e segue até o dia 31 de maio. As doses estão disponíveis para os grupos prioritários nos postos de saúde.

Quem não faz parte dos grupos que vão receber a vacina contra a gripe de graça pode ter acesso nas clínicas privadas. Em Concórdia o custo é R$ 80,00 para a dose tetravalente, que protege contra quatro tipos de vírus da gripe. Na clínica do Sesi a vacina trivalente é aplicada por R$ 60,00 e a tetravalente por R$ 75,00, isso para a comunidade em geral. Para quem é trabalhador da indústria o custo é de R$ 46,00 para a dose contra três tipos de vírus e R$ 57,00 para a tetravalente.

Grupos prioritários

- Crianças (6 meses a menores de 6 anos);

- Gestantes,

- Puérperas (até 45 dias após o parto);

- Trabalhador da saúde;

- Professores;

- Povos indígenas;

- Idosos com 60 anos ou mais de idade;

- População privada de liberdade e funcionários;

- Portadores doenças crônicas e condições especiais.