Novas mudanças no primeiro escalão do governo Pacheco e Massocco

O prefeito Rogério Luciano Pacheco deve confirmar nesta semana mais uma mudança no seu quadro de secretariado. Desta vez, não acontecerá nenhuma saída. Porém, haverá remanejamento de nomes para o preenchimento de uma função que estava vaga.

Conforme apurou o Departamento de Jornalismo da Rádio Aliança, no fim da manhã desta terça-feira, dia nove, o engenheiro Elton Polina está no radar para ser anunciado como Secretário Municipal de Urbanismo e Obras. Ele assumiria no lugar do também engenheiro Daniel Faganello, que por sua vez iria para comandar a Assessoria de Planejamento. Aliás, esse departamento estava vago e era interinamente comandado de forma acumulativa pela secretária Municipal de Administração, Neiva Piolla, que ficará somente em sua função de origem.

Ainda conforme levantado pelo Departamento de Jornalismo da Rádio Aliança, com esse remanejamento, a ideia é provocar mudanças na sistemática de atuação dessas duas secretarias. Essas possíveis alterações poderão ser confirmadas durante esta semana, pelo Executivo Municipal.

Essa é mais uma mudança que pode ser confirmada pelo governo Pacheco e Massocco. Desde o início Dessa gestão, já houve alterações na Fundema, com a saída do PSB do governo Municipal, cuja pasta era ocupada por Gilberto Romani, que passou a ser substituído por Roberto Marinello, que estava num cargo de segundo escalão. Aliás, Romani voltou para um cargo nesta Administração há pouco tempo, num cargo de escalão inferior na Secretaria Municipal dos Transportes e por outro partido.

Na Educação, já saiu Márcia Calderolli e entrou Neuri Comin; Na Saúde, saiu Sidinei Schmidt, entrou Pedro Sperandio. Aliás, Sperandio saiu junto com o PSB no fim do ano passado e Sidinei Schimidt retornou para o cargo de Secretário Municipal da Saúde.

As mudanças também aconteceram lá no começo dessa gestão. O empresário Carlos Bonn deixou a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo e em seu lugar assumiu o então secretário de Urbanismo e Obras, Wágner Simioni. Para a pasta em que estava Simioni, foi chamado o engenheiro Daniel Faganello, que até aqui permanece na função e deve ir para a Assessoria de Planejamento. Tem ainda a Secretaria Municipal de Finanças, que também teve sua alteração, com a saída de Jacir Mazocco e a entrada de Enori Bolsi.

O que pretende o Governo Municipal com mais essa mudança, ainda não se sabe! Certamente isso seja desmistificado durante coletiva de imprensa, que pode acontecer nesta semana para anunciar essas alterações. Ou, talvez, o próprio tempo se encarregará de dar as respostas. Porém, diante de tantas alterações, a conclusão que se chega é que o Governo Municipal está em constante ajuste, fazendo valer o ditado de que "é no andar da carrugagem que as abóboras se ajeitam".