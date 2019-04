Motorista de Seara mantém contato com familiares

Manteve contato com familiares o motorista Flávio José Mondzlevski, que estava desaparecido desde o fim de semana. A informação é confirmada por familiares através das redes sociais. Ele estava sem dar notícias desde o fim de semana, quando o caminhão em que ele dirigia perdeu o sinal do rastreador, nas proximidades de Valinhos, São Paulo. Desde então, uma corrente iniciou-se em busca de informações sobre o paradeiro do motorista.



Mondzlevski teria confirmado que foi vítima de assalto e foi liberado depois de dois dias pelos bandidos, na região de Osasco, em São Paulo. Não há informações sobre o paradeiro do veículo, uma carreta Iveco, pertencente a uma empresa de Seara. No momento da abordagem, o veículo estava carregado com mortadela.



Em função do sumiço, a empresa proprietária do caminhão registrou Boletim de Ocorrência. A Rádio Aliança está tentando manter contato com os responsáveis pelo veículo para pegar mais informações, mas sem sucesso.