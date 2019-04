Evento acontece no mês de outubro, no Parque de Exposições.

O município de Ipira realizou na última semana o lançamento da Segunda Edição da sua expofeira. O evento será realizado no mês de outubro, no Parque de Exposições. De acordo com o presidente da Comissão Central Organizadora da Expo Ipira, Oladimir Rese, a venda dos espaços inicia no dia oito do próximo mês.

Em entrevista ao Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança, nesta terça-feira, dia nove, Rese destaca que serão ofertados 150 espaços, número maior que o verificado em 2017, quando houve a primeira Expo Ipira, em que foram disponibilizados 102 estandes.

Além da exposição, também haverá a Feira do Livro, apresentação de artistas locais e regionais, shows com Gilberto e Gilmar e Tchê Barbaridade, mais o baile com o Porto do Som. A Expo Ipira será realizada de quatro a seis de outubro.