A Administração Municipal de Concórdia fará o lançamento da Expo 2019 na próxima sexta-feira, 12 de abril, no Centro de Eventos, às 19h30. Na ocasião serão apresentados os shows e comercializados os espaços para a feira que será realizada no período de 6 a 15 de setembro, no Parque de Exposições.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo e presidente da Comissão Organizadora, Wagner Simioni, diz que faltam apenas alguns detalhes para a definição dos shows. Os nomes cogitados são o da cantora Anitta, da dupla Fernando e Sorocaba e da banda Skank.

Simioni explica que nesta edição da Expo a legislação não permite o repasse de dinheiro para que entidades colaborem com a organização do evento. Desta forma, a Prefeitura de Concórdia será a responsável por todas as licitações, inclusive a de contratação dos shows.