Gabriel Dallas, 21 anos, que estava desaparecido desde a última sexta-feira, dia cinco, foi localizado na tarde desta segunda-feira, dia oito em Joaçaba. A informação foi repassada pelos familiares para o Grupo de Operações, Resgate e Salvamento com Cães de Concórdia.



Segundo informações repassadas por um membro da família, o jovem sofre de depressão e já retornaram para Erechim.



O desaparecimento do jovem repercutiu em Concórdia porque havia a possibilidade dele estar no município, conforme familiares. Ele havia sido visto pela última vez no fim de semana, na ponte da BR 153, que separa os dois estados. Em função dessa informação, familiares procuraram os meios de comunicação de Concórdia para relatar o desaparecimento. O Grupo de Operações, Resgate e Salvamento com Cães de Concórdia foi acionado e fez buscas na região da ponte e próximo da Vila Jacob Biezus.



As circunstâncias do encontro desse rapaz não foram informadas. Conforme relatos, o jovem passa bem.

(Com informações do repórter André Krüger).