Além do Circuito de Maratonas Aquáticas de Santa Catarina, Itá realizou ontem à tarde a Prova de Natação na distância de 600 metros destina às crianças e iniciantes. A Associação de Pais e Amigos da Natação/Fundação Municipal de Esportes de Concórdia (APAN/FMEC) ocupou os três primeiros lugares no naipe masculino e a terceira colocação no feminino.

No masculino, a prova foi vencida por Pedro Arthur Verrel com Pedro Luis Hubner Mathei chegando em segundo e Marco Antonio Spielmann Colla em terceiro; Isadora Spielman Colla foi terceiro no feminino.

(Fonte: FMEC)