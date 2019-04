Com investimento de 152 milhões e redução de tarifa em quase 20%, empresa vai trazer melhorias para o abastecimento.

A BRK Ambiental, maior empresa privada de saneamento básico do Brasil, assume os serviços de água e de esgoto em Caçador (SC). Com contrato firmado de 30 anos, a empresa vai investir R$ 152,1 milhões, sendo R$ 73,6 milhões já nos primeiros cinco anos, para implantar mais de 100 quilômetros de novas redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A empresa ainda anuncia, como primeira medida, a redução de 19,6% na tarifa de água e esgoto praticada no município.



Atualmente, o abastecimento de água cobre 88% das residências locais e apenas 4% tem coleta de esgoto. A meta é atingir 100% de cobertura do serviço de abastecimento de água até o fim da concessão. Além disso, entre as principais intervenções, estão previstas a implantação de quatro novos sistemas de esgotamento sanitário, que vão atender mais de 70 mil habitantes, e a ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA).



“O plano da BRK Ambiental prevê a ampliação da rede de coleta e tratamento de esgoto, a modernização da estação de tratamento e a melhoria na captação de água. Com esses investimentos, será possível contribuir com a melhoria na saúde pública, na qualidade de vida da população, na preservação do meio ambiente e ainda promover o desenvolvimento econômico da região”, afirma Edi Bortoli, diretor da BRK Ambiental.



Mais opções de atendimento



A BRK Ambiental também vai amplia os canais de atendimento aos clientes para os serviços de água e esgoto. Entre as iniciativas que marcam a chegada da empresa estão a abertura de uma loja no centro de Caçador, SAC 24 horas (0800 771 0001) e atendimento pelo Facebook (facebook.com.br/brk.ambiental).



O objetivo da BRK Ambiental é facilitar o acesso aos serviços básicos, como a transferência da titularidade de uma conta, ligação e religação de água, suspensão do serviço e negociação de débitos. A nova loja da BRK Ambiental fica na Rua Conselheiro Mafra, 351 – Centro.



Inclusive, devido ao momento de transição, podem ocorrer oscilações no abastecimento de água. Em caso de dúvidas, os clientes já podem entrar em contato pelo SAC 24 horas.



Experiência de sucesso no Estado



A BRK Ambiental já atua em Santa Catarina e é responsável pela implantação, coleta e tratamento dos serviços de esgoto em Blumenau. Os índices de atendimento do município passaram de 4,8% para os atuais 43% em apenas oito anos, proporcionando inclusive a recuperação do trecho urbano do rio Itajaí-Açu, que deixou de receber o despejo de 19 milhões de litros de esgoto por dia (sete piscinas olímpicas) e a biodiversidade começa a ser recuperada.



Sobre a BRK Ambiental



A BRK Ambiental é a maior empresa privada de saneamento do país e uma das 20 maiores do mundo. Hoje, a companhia está presente em mais de 180 municípios brasileiros, beneficiando a vida de 15 milhões de pessoas. Além de desenvolver soluções para preservar os recursos naturais e melhorar a qualidade de vida dos moradores das cidades em que se faz presente, a companhia opera plantas de tratamento de resíduos e água para operações industriais.



Parte integrante da Brookfield, empresa canadense que chegou ao Brasil em 1899 e investe e administra ativos em mais de 30 países, nos cinco continentes, a BRK Ambiental ainda tem o FI FGTS como parceiro minoritário (30% das ações) e reforça a tradição de seus sócios em contribuir com o desenvolvimento econômico e social, investindo num setor importante para o futuro do país e da qualidade de vida de milhões de brasileiros.





